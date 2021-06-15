針對75歲 中央17日再發北市5萬4700劑疫苗
這一波開放85歲以上長者疫苗施打亂象多，對於台北市下一波疫苗將配發多少劑？台北市副市長黃珊珊今天表示，中央今天通知北市府，6月17日將配發5萬4千多劑，這次是針對75歲以上長者，再度撥給26%的疫苗數量，其中雙北多配發10%，黃珊珊也感謝中央聽到地方聲音。
黃珊珊今天在防疫記者會上表示，北市府剛剛收到中央通知，6月17日將配發北市5萬4千劑疫苗，今天晚間七點前回覆中央要分配的地點，至於這次的分配標準比較單純，就是75歲以上長者，上次是撥27%、這次撥給26%疫苗，其中雙北有多配發10%。
黃珊珊說，台北市上次獲配4萬9725劑，增加10%，變成5萬4698劑，所以這次配給5萬4700劑，黃也感謝中央聽到北市聲音。
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