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北市醫護批疫苗預約系統沒姓名 柯文哲：要看就簽保密協定

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
北市網路預約成功的85歲以上長者今明兩天開始施打疫苗。記者邱德祥／攝影
北市網路預約成功的85歲以上長者今明兩天開始施打疫苗。記者邱德祥／攝影

北市網路預約成功的85歲以上長者今明兩天開始施打疫苗，禾馨醫療營運長林思宏怒批，北市網路預約系統太爛，臨時建置導致聯絡資料竟沒有姓名，只有身分證字號，台北市長柯文哲今天表示，個資問題可以簽保密協定，如果有人員不願意簽，就別看那麼多，「要看那麼多就要負責任」。

林思宏今在臉書批評，看到昨天北市各級醫院、基層診所哀號聲，「先進城市北市府的一個先進城市預約系統」，導致所有行政人員端午節整天加班在聯絡長者，因為聯絡資料只有身分證字號，沒有姓名。

對此，柯文哲表示，如果有身分證字號，可以接到戶政系統就能知道名字，如果要把戶籍地址、姓名提供，就要簽保密協定。這是個資問題，如果要更多訊息，那沒問題，但要簽保密協定對個資保護負責任，如果有人不願意負責任，就別看那麼多，要看那麼多就要負責任。

北市 身分證 個資

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