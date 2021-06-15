長輩預約打疫苗提早到 柯文哲：只是讓自己排隊

台北市85歲以上長者、65歲以上具原住民身分者今起開放接種AZ疫苗，台北市長柯文哲早上前往信義國中、松菸、中興診所、台安醫院視察，發現一開始人潮比較多。柯文哲提醒，預約是為了達到空間分隔效益，他舉例如果九點開始打，七點來幹嘛，「只是讓自己排隊」。

柯文哲表示，早上前往信義國中、松菸、中興診所、台安醫院視察，發現一開始人潮比較多。他指出，採取網路預約的原因，因為隔離有兩個方法，一是空間隔離所有人維持距離，但是需要很大的空間，另一個方法則是時間隔離，假設病毒會掉到地上，民眾只要需要間隔15分鐘，就可以避免。

柯文哲再三呼籲，民眾使用網路預約，只要有預約成功，就不用提早來，民眾往往有一個習慣，擔心太慢、怕被搶，但現在反正有預約成功，一定打得到，就按照時間抵達，才能使預約做到空間分隔的效益，他舉例如果九點開始打，七點來幹嘛，「只是讓自己排隊」。

柯文哲提醒，長者接種疫苗依據預約時段內抵達即可，且記得攜帶健保卡和身分證，以及出示預約簡訊或通知單，也建議使用敬老卡和愛心卡享搭乘計程車可優惠50元，此外，因避免群聚感染，以一位家屬陪同為原則，有任何問題請洽1999 將有專人接聽服務。