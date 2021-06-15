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強迫篩檢人全擠在地下室 東森國際員工：根本是群聚

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
東森員工爆料，在中和的總部篩檢站看似做好分流，事實上人都擠在地下室。圖／東森國際集團提供
東森員工爆料，在中和的總部篩檢站看似做好分流，事實上人都擠在地下室。圖／東森國際集團提供

東森國際集團配合新北市安心企業快篩計畫，先前篩出1名員工PCR陽性，卻被爆強制員工篩檢，否則停職停薪。現又有員工爆料，位於中和東森總部篩檢站看似表面分流，但人全擠在地下室，根本是群聚；東森回應，過程都依規定辦理，桃園榮總院長也確認過符合防疫規範。

員工表示，起初東森提供免費PCR篩檢，採自願方式，有事先寄信詢問，但有員工確診後，卻強迫大家都要去，不去就得停職停薪。東森表示，公司負擔所有員工PCR目的，就是要找出潛藏無症狀確診者，才要求全員篩檢，不能因少數員工反對而危害多數員工。

員工認為，那一名確診者就是在中和總部上班，卻要遠在台北市南港工作的員工到中和篩檢，明明政府要大家盡量不外出，還得到熱區中和去，且對外說會做好分流，實際上是幾百人擠在2小時內篩檢，等候的人都在地下室，造成群聚。

東森解釋，經專業評估後，挑選最安全的戶外廣場設置，全場都有專人嚴格控管，過程皆依桃園榮總與新北市府篩檢規範進行，院長盧星華也到場坐鎮確認一切符合政府防疫規範。

有員工提供現場篩檢照片，因人數眾多，大多擠在地下室或往1樓樓梯，爆料員工還說，還有其他公司也到場篩檢，大家擠在地下室，明明會更危險。

勞工局表示，目前沒收到東森任何申訴案，依照衛福部公布，雇主不得強迫員工參加，盼雇主與勞方要妥為溝通取得共識，如有勞工因不採檢確有權益受損情形可向地方勞工局申訴。

經發局則說，如有非東森企業員工到東森篩檢，需事後補件，已經請東森後續要補件，同大樓或關係企業想篩檢並無不可，接獲通知後已經有請東森改善。

先前篩檢出1名PCR陽性員工後，東森國際發信給員工要求全部同仁都要採檢，否則將停職停薪。圖／民眾提供
先前篩檢出1名PCR陽性員工後，東森國際發信給員工要求全部同仁都要採檢，否則將停職停薪。圖／民眾提供
接在發信強制員工採檢後，東森又再發信，若篩檢人潮過多會引導到B1等候。圖／民眾提供
接在發信強制員工採檢後，東森又再發信，若篩檢人潮過多會引導到B1等候。圖／民眾提供
有民眾爆料東森強迫員工篩檢外，同一時段篩檢的員工都在B1等候，反而造成多人群聚，影響自身安全。圖／民眾提供
有民眾爆料東森強迫員工篩檢外，同一時段篩檢的員工都在B1等候，反而造成多人群聚，影響自身安全。圖／民眾提供

勞工局 榮總

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