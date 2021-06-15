強迫篩檢人全擠在地下室 東森國際員工：根本是群聚

東森國際集團配合新北市安心企業快篩計畫，先前篩出1名員工PCR陽性，卻被爆強制員工篩檢，否則停職停薪。現又有員工爆料，位於中和東森總部篩檢站看似表面分流，但人全擠在地下室，根本是群聚；東森回應，過程都依規定辦理，桃園榮總院長也確認過符合防疫規範。

員工表示，起初東森提供免費PCR篩檢，採自願方式，有事先寄信詢問，但有員工確診後，卻強迫大家都要去，不去就得停職停薪。東森表示，公司負擔所有員工PCR目的，就是要找出潛藏無症狀確診者，才要求全員篩檢，不能因少數員工反對而危害多數員工。

員工認為，那一名確診者就是在中和總部上班，卻要遠在台北市南港工作的員工到中和篩檢，明明政府要大家盡量不外出，還得到熱區中和去，且對外說會做好分流，實際上是幾百人擠在2小時內篩檢，等候的人都在地下室，造成群聚。

東森解釋，經專業評估後，挑選最安全的戶外廣場設置，全場都有專人嚴格控管，過程皆依桃園榮總與新北市府篩檢規範進行，院長盧星華也到場坐鎮確認一切符合政府防疫規範。

有員工提供現場篩檢照片，因人數眾多，大多擠在地下室或往1樓樓梯，爆料員工還說，還有其他公司也到場篩檢，大家擠在地下室，明明會更危險。

勞工局表示，目前沒收到東森任何申訴案，依照衛福部公布，雇主不得強迫員工參加，盼雇主與勞方要妥為溝通取得共識，如有勞工因不採檢確有權益受損情形可向地方勞工局申訴。