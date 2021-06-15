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北市長者施打疫苗首日 2人不適送醫後無礙

中央社 / 台北15日電

北市85歲以上長者今天首日開始接種新冠肺炎疫苗。副市長蔡炳坤下午表示，有2名長者施打有情況，一人是等候時不舒服，另一人則是施打完後心跳變快，送醫後均無礙。

台北市長柯文哲下午主持新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）線上防疫因應記者會，媒體詢問新冠肺炎疫苗施打首日有無長者出現不良副作用。

蔡炳坤表示，今早有2名要施打疫苗的長輩出現狀況，其中一人是在排隊等候時感到身體不舒服，經送醫診斷觀察，稍晚穩定後再返回現場完成疫苗施打。

此外，另一名長者則是在打完疫苗後留觀期間發現心跳較快，經學校護理師發現後請救護車將其送醫，醫師診斷認為是心律不診，經診療後交由家屬帶回休息。

蔡炳坤指出，目前預約掛號施打主要分成3個時段，一個時段約有1萬人，預約者幾乎都有到場施打，包括民政、社會和教育系統的工作人員，也在每處施打點給予民眾關懷服務。

針對不在籍長輩預約施打部分，蔡炳坤說，今早最新統計北市12區共計有997名不在籍長者，人數將持續更新統計和通知，並統一安排在17日下午施打疫苗。

由於施打疫苗首日出現排隊人龍未保持社交距離、候時過久等諸多亂象。對此，柯文哲表示，透過網路預約施打時間，可以小時為單位區分，「時間距離」可避免群聚狀況；若由台北市政府依民政作業通知，僅能區分為上午和下午施打時段，還是會群聚。

柯文哲說，疫苗施打不僅限長者，還要一路往下施打至12歲的民眾，網路預約可以最低行政成本達到更佳效果，不論是感染管制和行政成本都較優良，民眾在預約時間上也有較大選擇權，另網路預約系統將持續改善，17日會重新上線。

疫苗 新冠肺炎 北市

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