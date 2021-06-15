北市居家醫療明起開打 優先到中正區、萬華區

北市規劃機動接種隊到家協助長照對象施打，台北市副市長蔡炳坤表示，長照機構本周可完成100家，下周全數1萬900人可完成接種；居家醫療長者明起開始施打，採預約制，將優先到中正區、萬華區。呼籲民眾可撥打1966長照專線預約，電話打不通，可以打1999由衛生局主動聯繫，取得預約時間。

台北市副市長蔡炳坤表示，機動接種隊負責兩的部分，第一個是長照機構，已經由12日開打，正在進行中，預計明天會完成40家，本周可以完成100家，下周可以打124家，因此，台北市224家、共1萬900人可於下全數施打完成。

蔡炳坤表示，第二部分主要針對長照2.0、失能等級七、八級，在家臥床無法外出的長者，北市預估共5420人。其中居家醫療服務個案到宅服務，平均接種每位長者需要30分鐘，疫苗打開後6小時需使用完畢，規劃一個團隊出去要施打8至10人，一旦開封一瓶疫苗，工作人員將走訪十個家庭，透過預約制度可以將附近施打對象做出規劃。

蔡炳坤表示，居家醫療長者明日起開始施打疫苗，由台大醫院北護分院負責，優先到中正區、萬華區，採取預約制，北市總共19個團隊，可以承擔一半量能，另一半則由北市醫師公會媒合，針對長照2.0個案依序開打。今早已有119位完成預約，民眾可撥打1966長照專線預約，打不通可改撥1999登記，再由衛生局主動聯繫取得預約時間。