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北市長者接種不良反應2人 不在籍長者17日下午接種
AZ疫苗今天開始施打，對象是85歲以上長者，台北市副市長蔡炳坤表示，有兩位長者提出不良反應，經醫生診斷後，情況穩定，已返家休息。至於，不在籍已登記997位，將安排在17日下午接種。
蔡炳坤表示，有兩位長者提出不良反應，有一位長者是在等候施打時感到不適，送往醫院經醫生診斷後，情況穩定，再返回接種站順利施打。另一位長者接種後，在留觀時發現心跳加快，發現後由救護車送往醫院，醫生診斷心律不整，診療後通知家人返家休息。
蔡炳坤強調，預約人數幾乎都來，分成三個時段，平均一個時段約一萬人。雖然預約掛號，但是北市安排民政、社會、教育等工作人員在每個施打點，進行關懷服務，務求做到讓長者可以在最好環境施打。
至於，不在籍長者的登記情形，蔡炳坤表示，市府每半天聯絡一次，目前12個行政區，共982名85歲以上長者登記，加上原住民，目前不在籍登記共997位，將安排在17日下午接種，每位長者來電的時候，均告知接種地點與時間，預計這一波疫苗會在15日至17日完成。
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