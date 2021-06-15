北市到宅為臥床者接種 16日起中正、萬華區開跑
北市府推新冠肺炎疫苗到宅接種規劃，對於臥床在家的75歲以上長者，安排台大醫院北護分院居家醫療團隊，明天起優先至中正、萬華區服務。
台北市政府今天舉行新冠肺炎疫情記者會，副市長蔡炳坤表示，針對在家臥床無法外出、使用長照2.0服務失能等級7、8級的75歲以上長者共約5420人，採到宅接種模式。
蔡炳坤指出，明天起由台大醫院北護分院居家醫療團隊，優先至中正及萬華區服務。因為幫每位長者施打至少需30分鐘，每瓶疫苗開瓶效期為6小時，團隊會精算好時間，一個團隊可打8到10人。
蔡炳坤指出，北市共19個團隊，可承擔到宅接種約一半量能，另一半由北市醫師公會協助媒合基層醫師，就近到宅施打。
蔡炳坤表示，媒合部分需打中央長照專線1966預約，已有119人預約。蔡炳坤指出，若長照專線打不進去，可打市民專線1999，衛生局將主動聯絡安排預約。此外，針對北市長照機構接種，蔡炳坤說，預計下週可讓224家機構、共1萬993人都打完疫苗。
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