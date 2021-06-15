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【6/15確診地圖】今增本土132例確診 死亡案例銳減至8例

注射疫苗挨批群聚 台東副縣長：拉開距離改發號碼牌

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東縣注射AZ疫苗，挨批造成群聚，縣府隨即改善。記者施鴻基／攝影
台東縣注射AZ疫苗，挨批造成群聚，縣府隨即改善。記者施鴻基／攝影

台東縣今規畫為5千人注射AZ疫苗，其中包括滿74歲長者，但因人潮過多形成群聚，民眾批縣府製造防疫破口。副縣長王志輝說，上午發現有群聚情況，馬上拉開動線，改發號碼牌，下午已改善。

縣府今天預定為5千人接種，加上陪同的家屬有近萬人，雖分散到慈濟靜思堂和台東體育館，縣府也在簡訊中告知預定接種時間，但許多人希望先打先走，人潮依然群聚在一起，附近停車場地罕見爆滿。

部分民眾發現後批評「這不是群聚，什麼才是群聚」？認為縣府應該做好分流，而不是讓長者和家屬擠在一起，「如果其中有人已經感染，這就是最大的破口」。

副縣長王志輝說，縣府通知是有分流的，可能民眾太心急，所以造成群聚狀況。上午回報已發現這一問題，馬上2處場地拉開等候動線，並加發號碼牌，讓長者和家屬不必場地外排隊等候。

台東縣注射AZ疫苗，挨批造成群聚，縣府隨即改善。記者施鴻基／攝影
台東縣注射AZ疫苗，挨批造成群聚，縣府隨即改善。記者施鴻基／攝影
台東縣注射AZ疫苗，挨批造成群聚，縣府隨即改善。記者施鴻基／攝影
台東縣注射AZ疫苗，挨批造成群聚，縣府隨即改善。記者施鴻基／攝影

台東 AZ疫苗 停車場

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