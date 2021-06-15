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【6/15確診地圖】今增本土132例確診 死亡案例銳減至8例

板橋上午施打率僅五成 板橋高中下午人潮增加

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
板橋區公所指出，板橋高中接種站下午人潮開始增多。圖／板橋區公所提供
板橋區公所指出，板橋高中接種站下午人潮開始增多。圖／板橋區公所提供

新北市今日正式為85歲以上設籍長輩施打AZ疫苗，其中指標的板橋區成為關注焦點，區公所表示，上午全區施打率大約是五成左右；在地光華里里長周秀美則指出，下午預定人數較多，人潮也確實變多，沒來施打可能是跟行動不便與兒女擔心有關。

板橋區公所表示，區域內共有7504人符合接種資格，以分區、分里、分時段方式到板橋的六處接種站接種，規劃每站每日可施打600至700人，選用的場地也都有注意安全防疫距離，所以施打時都滿空曠的。

板橋區公所透露，上午全區的施打率大概是五成左右，人最多時也不會擠滿場地，都有一定的空間供休息等候，過程也都還算順利，沒有排隊情形。

新北市議員葉元之指出，板橋高中施打率大約五成、中山國中施打率大約六成，身邊許多長者應該還是持觀望態度、擔心不良反應，所以沒前往接種。

周秀美表示，她的里民都在板橋高中接種疫苗，下午人潮感覺稍微多一點，也有些民眾陪同家中長者一起到場，所以在報到時感覺有排隊人潮，但接著就都很順暢。

周秀美強調，大多里民都很配合出來接種，意願都很高，人少的原因可能是有些長者人在國外，或者臥床不方便外出，亦有家中兒女擔心長輩出門反而危險等。

板橋高中接種站上午情況。圖／新北市議員葉元之提供
板橋高中接種站上午情況。圖／新北市議員葉元之提供
板橋高中接種站掛號區下午情形。圖／板橋區公所提供
板橋高中接種站掛號區下午情形。圖／板橋區公所提供
板橋高中接種站的長者下午排隊報到情形。圖／板橋區公所提供
板橋高中接種站的長者下午排隊報到情形。圖／板橋區公所提供

AZ疫苗 葉元之

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