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長輩打疫苗全家人陪同 里長憂心將來人數多恐群聚

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
根據台北市政府資料顯示，萬芳醫院為最多人預約的接種站，高達2144人，其次則是聯合醫院仁愛院區1526人。圖／邱奕承提供
根據台北市政府資料顯示，萬芳醫院為最多人預約的接種站，高達2144人，其次則是聯合醫院仁愛院區1526人。圖／邱奕承提供

AZ疫苗今天開始施打，對象是85歲以上長者，根據台北市政府資料顯示，萬芳醫院為最多人預約的接種站，高達2144人，其次則是聯合醫院仁愛院區1526人。由聯合醫院仁愛院區負責接種的大安區臥龍里長邱奕承表示，有許多民眾是全家陪同長輩外出，下一次換75至84歲的民眾接種，就會讓人擔心，因為年齡層的人口數變多。

邱奕承表示，有許多民眾是全家陪同長輩外出，不論是看護、子女都全部出動，由於陪同者只限一人，民眾都很配合等候，沒有出現人潮混亂的問題，整體人數不多，在門外等候不至於造成群聚，但下一次換75至84歲的民眾接種，就會讓人擔心，因為年齡層的人口數變多。

邱奕承表示，很多人里民有疑問為什麼不能就近接種，最大的問題是，這次預約採先搶先贏制，導致很多長輩沒辦法「就近」接種疫苗，雖說市府記者會時一直宣導民眾就近接種，但理想和現實多少還是有些落差。

邱奕承表示，有許多民眾是全家陪同長輩外出，不論是看護、子女都全部出動，由於陪同者只限一人，民眾都很配合等候。圖／邱奕承提供
邱奕承表示，有許多民眾是全家陪同長輩外出，不論是看護、子女都全部出動，由於陪同者只限一人，民眾都很配合等候。圖／邱奕承提供

AZ疫苗 北市

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