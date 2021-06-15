長輩打疫苗全家人陪同 里長憂心將來人數多恐群聚

AZ疫苗今天開始施打，對象是85歲以上長者，根據台北市政府資料顯示，萬芳醫院為最多人預約的接種站，高達2144人，其次則是聯合醫院仁愛院區1526人。由聯合醫院仁愛院區負責接種的大安區臥龍里長邱奕承表示，有許多民眾是全家陪同長輩外出，下一次換75至84歲的民眾接種，就會讓人擔心，因為年齡層的人口數變多。

邱奕承表示，有許多民眾是全家陪同長輩外出，不論是看護、子女都全部出動，由於陪同者只限一人，民眾都很配合等候，沒有出現人潮混亂的問題，整體人數不多，在門外等候不至於造成群聚，但下一次換75至84歲的民眾接種，就會讓人擔心，因為年齡層的人口數變多。