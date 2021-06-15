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多出疫苗可給75歲長者施打 診所醫護憂心背黑鍋

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市醫護質疑，北市尚未開放75歲長者施打，若將多出疫苗給予施打難道要診所背黑鍋。圖為台北榮總施打情況。記者邱德祥／攝影
北市醫護質疑，北市尚未開放75歲長者施打，若將多出疫苗給予施打難道要診所背黑鍋。圖為台北榮總施打情況。記者邱德祥／攝影

北市網路預約成功的85歲以上長者今明兩天開始施打疫苗，台北市長柯文哲昨表示，一瓶疫苗可打10人，針對有預約但沒來的民眾，疫苗開封後若還有剩，原則就是提供給前七類對象施打，授權給每個診所自行運用，相信醫師不會亂用。但有醫護爆料，上述規定是基層醫護抗議後才修正，否則北市光一天就要浪費至少500劑疫苗。

柯文哲昨日表示，一瓶疫苗可打10人，針對有預約但沒來的民眾，疫苗開封後若還有剩，原則就是提供給前七類對象施打，授權給每個診所自行運用，相信醫師不會亂用。

醫護指出，北市衛生局在各診所領疫苗時，嚴格警告領回的疫苗僅可給「系統預約的85歲以上長者施打」，若預約沒來或是診所很用力多擠出幾劑，「也不准拿去打75歲以上長者，而要強制繳回衛生局」，但疫苗開封後6小時就要用完，繳回等於作廢，若一家診所有5人沒來，100家診所就要浪費500劑。

為不讓珍貴疫苗平白浪費，基層醫師狂跳腳抗議，衛生局昨下午才臨時改公文規定，也就是柯文哲在防疫記者會上說，同意授權讓診所把多出的劑量提供給75歲以上老人施打，「然而，目前北市並沒有開放75歲以上長者，屆時又要診所背黑鍋？」

信義區健康服務中心主任周真貞解釋，確實為了不讓疫苗浪費，市長授權診所醫師將多出的疫苗提供75歲以上長者施打；北市未開放75歲長者網路預約，長者怎能知道有疫苗可以施打？周真貞說，各家診所都有長期看診的病患，因此可優先提供給予接種，也呼籲民眾不要一窩蜂擠到診所。

另外，今明兩天為第一波85歲以上長者施打疫苗，除了醫院及其接種地點外，先前市府有詢問合約診所是否有意願協助長者接種，第一時間答應的診所今天起就會開始協助施打疫苗，「確實部分診所尚未進行接種服務」，但後續會逐步開放提供服務，請民眾不用擔心。

疫苗 北市 衛生局

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