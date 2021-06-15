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降低群聚 台北、高雄、台中採日本「宇美町式」打疫苗

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
台北市立聯合醫院和平院區也採用日本的「宇美町式」施打法。圖／聯合醫院提供
台北市立聯合醫院和平院區也採用日本的「宇美町式」施打法。圖／聯合醫院提供

各地陸續施打Covid-19疫苗，高雄和台中都採用了「宇美町式施打法」，即是「民眾不動、醫護動」，接種場地內擺放了標記號碼的椅子，民眾只需要找到自己的號碼坐下，不需要跑「闖關遊戲」，只要等待醫護坐著滑輪椅、推著工具車，依序一個個確認身分、核對病史並完成打針，打完就坐在原地觀察30分鐘，離開時整個施打程序就完成，民眾不需到處移動，醫護也能用極高效率完成施打疫苗。

北市今起開始針對85歲以上長者施打Covid-19疫苗，為避免群聚造成更大的感染風險，台北市立聯合醫院和平院區也採用日本的「宇美町式」施打法，力求最小群聚、最快施打結束，促成此事的無黨籍立委林昶佐、當地愛國里里長周德潤也到場協助。

林昶佐表示，從快篩排隊系統到宇美町式打法，他希望和平醫院領先的做法可以進快推進到台北各區，可以舒緩更多亂象。在與周德潤里長的合作協調下，提供了和平醫院數個帳篷，安排白、紅兩色椅來分流，院內白色椅子為接種疫苗的長者使用，院外紅色則是提供給陪病家屬、看護，讓所有人都有地方坐下，醫護人員逐一到每個長輩旁邊施打疫苗，自然就減少群聚和移動。

林昶佐表示，雖然台北市沒有像是外縣市的大型接種站，所以院內接種疫苗的長者距離還是較難拉開，但宇美町式施打法仍讓群聚感染的風險下降、接種效率提高，陪病家屬在院外也有帳篷可以舒緩暑氣。他要特別感謝周德潤里長的用心付出，讓和平醫院疫苗能順利施打完畢。

林昶佐說，除了這次與里長提供和平醫院帳篷以外，自疫情爆發以來，他也持續捐助物資、便當，協助建立快篩掛號系統，並捐助防疫物資到和平醫院婦幼院區。他強調，無論是日前他推動的快篩排隊系統，或是今天的宇美町式施打法，都已在許多縣市全面採用，台北市卻只有和平醫院主動採用，再加上台北市最近疫苗施打預約系統也造成民眾以及診所的困擾，他希望台北市盡快上緊發條，加速防疫與便民的效率。

台北市立聯合醫院和平院區也採用日本的「宇美町式」施打法。圖／聯合醫院提供
台北市立聯合醫院和平院區也採用日本的「宇美町式」施打法。圖／聯合醫院提供

疫苗 北市 林昶佐

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