疫苗亂象 北市醫怒批網路系統爛「聯繫資料竟沒姓名」

北市網路預約成功的85歲以上長者今明兩天開始施打疫苗，今施打首日各地接種醫院及診所出現各式亂象，禾馨醫療營運長林思宏怒批，北市網路預約系統太爛，臨時建置導致聯絡資料竟沒有姓名，只有身分證字號，也呼籲來打疫苗的民眾有點耐心，畢竟基層已經很努力。

北市要求85歲以上長者於13、14日網路預約接種，台北市長柯文哲也不斷呼籲盡量上網預約，儘管有數位落差情況，柯文哲仍堅持用網路預約，並表示「危機就是轉機」，台灣社會不該用舊思維面對新挑戰。

柯也不斷強調，「北市作為現代化先鋒，應盡量讓國家往前一步」，網路預約好處，包含民眾不用排隊等太久、醫院更容易準備等，但開打首日各地出現許多等候時間過久、醫院手忙腳亂等情況。

林思宏今在臉書批評，看到昨天北市各級醫院、基層診所哀號聲，因為「先進城市北市府的一個先進城市預約系統」，導致所有行政人員端午節整天加班在聯絡長者，「因為聯絡資料只有身分證字號，還沒有姓名喔」。

「作為提供醫療的一份子，大家悶鍋應該跨炸了吧？」林思宏也呼籲，民眾今天來打疫苗千萬不要生氣，稍微有點耐心都打得到，基層已經很努力，「不要再拿我們當墊背了」。

台北市政府發言人陳智菡回應，林思宏應該有點誤會，「因為北市目前尚未開放診所預約時段」。