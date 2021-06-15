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萬芳高中接種站市府急增接駁車 輪椅族仍要手推好漢坡

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
萬芳高中室內空間小，現場人數多，難以維持1.5公尺社交距離。圖／陳峙穎提供
萬芳高中室內空間小，現場人數多，難以維持1.5公尺社交距離。圖／陳峙穎提供

AZ疫苗今天開始施打，對象是85歲以上長者，文山區里民抱怨，萬芳高中前有一個大斜坡，老人家要先爬上大斜坡才能打疫苗，昨傍晚市府急增接駁車。不過文山區華興里長陳峙穎指出，公車下來後，仍要得爬200公尺的「好漢坡」。文山區興得里長黃細福表示，接駁車無法提供輪椅族使用，只能由家屬「手推」爬坡。

陳峙穎表示，北市府已緊急加派接駁車，但很多人坐公車下來後，左手邊是接駁站、右手邊才到萬芳高中，外面天氣又熱，還得爬200公尺的「好漢坡」，爬完坡終於可以進去後，還要繼續排隊，且室內空間小，現場人數多，若是有輪椅族的話，甚至有貼在一起、肩碰肩膀等排隊狀況，根本難以維持1.5公尺社交距離。

文山區興得里長黃細福表示，北市府加派的接駁車類似小型巴士，沒辦法提供輪椅族使用，只能由家屬「手推」爬坡，或是由萬芳醫院搭電梯至三樓，再轉連通道抵達萬芳高中內部。

台北市副發言人魏佑任表示，市府原先就有加派接駁車、社會局有關懷大隊、民政體系的區公所也有派員進駐維持秩序、協助長者填單等，現場若有問題都會即時協助長者排解問題，也謝謝大家的配合，再次和各位長者報告，依通知的施打時段內抵達，可以避免排隊也能做到分流的效果。

北市 AZ疫苗 公車

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