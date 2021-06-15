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85歲長者接種疫苗踴躍度不如預期 有可能打不完

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北今日開放85歲以上長者接種疫苗，但施打率未如預期的高，里長推斷部分長者臥病在床，覺得沒施打必要，另有些人戶籍地在其他縣市，也不能接種。圖／台北慈濟醫院提供
新北今日開放85歲以上長者接種疫苗，但施打率未如預期的高，里長推斷部分長者臥病在床，覺得沒施打必要，另有些人戶籍地在其他縣市，也不能接種。圖／台北慈濟醫院提供

85歲以上長者疫苗開打，本預期會有大量搶打潮，但台北慈濟醫院在新北設置的5個點都沒有出現大排長龍的情形，人潮未如願方預期的多，約只有5成。有里長分析，接種率沒想像高的主因是有些高齡著臥病在床，不便前往，另外還有些人戶籍地根本不在新北，也不能施打。院方估計，他們準備的4000劑疫苗有可能打不完，會遵循政府政策，看是否開放下一階段民眾前來接種。

新店靜思堂準備了4000劑分3天施打，上7時30分開始發號碼牌，但約快7點才有民眾出現，不像先前大家所想像的出現搶打潮情形，上午共有460人前來施打，人潮與院方想像中的比算是零星。

慈濟醫院表示，他們本來也以為會有許多人前來排隊，但實際上來的人數可能只有照冊名單內的5成左右，有許多在名單內的民眾沒有前來施打，4000劑有可能打不完；若最後真的沒打完，將會依照新北市府決定，看是否調整開放後面順位施打，院方會全力配合。

新店建國里蘇高雪嬌表示，該里設籍的85歲以上長者約有83人，其中10多人因為年紀大，臥病在床，平常也無與外人接觸，他們認為沒有必要為施打疫苗出門。

蘇高雪嬌說，還有民眾雖然居住在建國里，但因為戶籍不在此處，所以不能接種疫苗，長者聽到自己不在名單內都相當失望，其實里長自己也相當為難，希望中央能盡速提供更多疫苗，讓所有85歲以上長者都能接種。

另有長者私下表示，自己不接種AZ疫苗的主因是對副作用感到擔憂，他的年紀已經相當大，經不起生病，所以才選擇不打，期待政府之後能進口較安全的疫苗讓他們施打。

AZ疫苗 慈濟

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