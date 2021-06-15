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不在籍施打疫苗撲空 侯友宜：請放心一定打得到

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北今開始施打85歲以上的疫苗，不少長輩由家人攙扶進入會場。記者王敏旭／攝影
新北今開始施打85歲以上的疫苗，不少長輩由家人攙扶進入會場。記者王敏旭／攝影

新北規畫76處疫苗接種區讓設籍新北市85歲以上長者施打疫苗，不過今早仍有不在籍民眾欲前往接種疫苗撲空，新北市長侯友宜說，目前接種率約6成，他會以最快方式宣布不在籍的新北市民下個接種時間與地點。

新北今上午8點半開始依據里別分批施打，三重綜合體育館大型接種站接種時間未到就有長輩排隊，場外也放有椅子可坐避免長輩無法久站，而開始施打疫苗後就疏解人潮，不少長輩由家人攙扶進入會場，且場內也未有擁擠狀況。

不過也有部分未設籍新北的長輩、家屬，因家屬因不符資格而被擋在門外。91歲的吳阿公說，他沒收到施打疫苗的通知，但有聽到里長廣播，就自己打電話問里長，今早自己搭計程車來施打疫苗。

侯友宜表示，不在籍的新北市民請放心，一定打得到疫苗，這波在籍施打完就會打不在籍，他判斷接種率後就會以最快時間，宣布不在籍的新北市民們接種時間與地點，讓長輩提前做好準備。

三重綜合體育館大型接種站接種時間未到就有長輩排隊，但開始施打疫苗後就人潮就紓解，不少長輩由家人攙扶進入會場，且場內也未有擁擠狀況。圖／新北新聞局提供
三重綜合體育館大型接種站接種時間未到就有長輩排隊，但開始施打疫苗後就人潮就紓解，不少長輩由家人攙扶進入會場，且場內也未有擁擠狀況。圖／新北新聞局提供
新北今開始施打85歲以上的疫苗，不少長輩由家人攙扶進入會場。記者王敏旭／攝影
新北今開始施打85歲以上的疫苗，不少長輩由家人攙扶進入會場。記者王敏旭／攝影

疫苗 侯友宜

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