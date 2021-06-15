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疫情高峰點已過？熱區數據交叉？看「重災區」雙北情勢變化

台北慈濟醫院設5接種站 愛心輪椅區獲廣大迴響

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
慈濟醫院設置愛心輪椅區，為行動不方便的民眾施打疫苗，獲得廣大迴響。圖／台北慈濟醫院提供
慈濟醫院設置愛心輪椅區，為行動不方便的民眾施打疫苗，獲得廣大迴響。圖／台北慈濟醫院提供

新店台北慈濟醫院今日上午8點半起支援新店、雙和、三重、板橋、蘆洲等五處靜思堂疫苗接種站施打作業，配撥4000餘劑疫苗，共會分3天打完，院內動員約250人，還設置愛心輪椅區，減少乘輪椅長者的移動，此貼心措施獲得極大迴響，首日上午約有460人前來接種。

慈濟醫院此次共出動22名醫師、42名護理師、15名藥師，171名行政人員，並與156名慈濟社區志工進駐5據點提供接種服務，共有4000劑疫苗，並採用分流方式，不同里都有不同時間施打，由里長個別通知。

慈濟醫院為了提供長者更方便的接踵服務，還參考日本宇美町「民眾不動、醫護動」的模式在新店靜思堂設置愛心輪椅區，讓乘輪椅長者不用移動也能施打疫苗，民眾直呼太貼心。另外院方在所有接種站都有安排紅龍，避免民眾太過靠近，出現群聚。

新店靜思堂疫苗接種站指揮官蔡碧雀表示，有些民眾擔心疫苗、針劑在這種天氣炎熱的狀況下會不會出現問題，但他們其實都有針對此問題提出改善方式，院方採用疫苗採移動式接種，抽完疫苗後會將針劑排列於有冰寶之托盤，以維持疫苗活性，不用擔心受天氣影響。

新店區長朱思戎表示，設籍新店區的85歲以上長者約有5900位，全區包括新店靜思堂在內，共有七處接種站；今日先安排設籍復興里、寶興里、寶福里等三里85歲以上長者施打，為了分流，會讓各里民眾在不同時段到場接種疫苗。

疫苗 慈濟

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