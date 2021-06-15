長輩打疫苗寸步難行 萬華里長直接「服務到家」

AZ疫苗今天開始施打，對象是85歲以上長者，萬華區的里長直呼電話從早上開始沒停過，還有許多行動不便的長者需要借用輪椅。萬華區和平里辦公處特別準備輪椅、助行器提供借用，只要里民來電，就會「服務到家」，將物品送到民眾家門口，再通知民眾出來拿，避免人與人的接觸。

由於萬華區是已經是疫情熱點，但市府未在社區規畫大型接種場所，反而是安排長者到需要搭公車前往的台大醫院、和平醫院等地。雙園里長許惠城無奈表示，不應該讓長輩這麼遠移動力，難道市長只是要人聚在一起，拍照起來好看？

許惠城表示，預約登記的時候，民眾都優先選附近的診所，至少可以走得到。今早上他到診所察看，診所沒有排隊壅塞的現象，只要民眾有按照通知的時間前來，就不會有壅塞。

許惠城建議，未來要接種更多年齡層的時候，應該依照鄰來分流，想一個辦法，不要讓大家聚集，否則民眾擔心打不到又怕打不到，反而造成群聚或恐慌。

不過，就算在社區診所接種，也有許多行動不便鮮少出門的長者有借用輪椅、助行器等需求。「早上開始接電話沒完沒了」和平里長吳淑芬表示，今天很多里民來借輪椅，如果民眾要借的時間錯開，就盡量幫忙安排，辦公處會協助把輪椅送到里民家門口，再請里民出來拿，「我們也要避免人與人的接觸」。