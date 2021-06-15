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85歲長者打疫苗首日 北市議員爆民眾等約1小時才接種到

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
圖／議員汪志冰提供
圖／議員汪志冰提供

85歲長者接種疫苗首日，台北市議員汪志冰指出，有民眾的父親符合施打資格，日前接獲陽明醫院簡訊，通知在今日上午8點半報到，9點開始施打疫苗。然而依規定前往，現場一片混亂，由於許多長者並無使用手機，無法確認報到時間，因此一大早到場，整個過程等待約1小時才接種到疫苗。

汪志冰指出，陳情民眾認為，這1小時的久站等待對高齡長輩非常吃力，不僅在無遮陽的情況下大排長龍易造成中暑，而排隊亦未保持社交安全距離更容易有染疫風險。

另外，然而多數長輩視力較差，填寫相關資料時亟需陪伴者協助，有些長輩是由外傭陪同，語言不通的情況下更是霧煞煞。

汪志冰指出，中央流行疫情指揮中心採購之疫苗遲遲無法到位，造成全台疫苗短缺，民眾搶先接種亂象百出，對此指揮中心需負最大責任，縱使如此，地方政府仍應就施打細節超前部署提出規畫，何況她上周四就提出書面質詢，對於即將施打疫苗的時間、地點、通知、動線、流程等細節，要求衛生局提早訂定具體辦法並公告，就是為了避免今日亂象發生。

她要求衛生局應針對首日施打疫苗各種亂象盡速調整改善，另外針對人力不足問題，尤其看護與長輩之間溝通困擾，民政局及社會局更應介入協助，讓接種疫苗的流程可以快速、有效。

疫苗 衛生局 汪志冰

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