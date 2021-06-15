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影／新北市八十五歲以上長者施打疫苗

攝影中心 / 記者侯永全／即時報導
一早長輩們在區公所、里長協助及家人陪同下完成疫苗接種。記者侯永全／攝影
一早長輩們在區公所、里長協助及家人陪同下完成疫苗接種。記者侯永全／攝影

新北市今天起以分區、分里、分時段方式，優先安排設籍新北市八十五歲以上長者免費施打疫苗，在中和區前國防管理大學中正堂開打的接種站，雖然表定八點半開始，卻因長者一早就前往接種站等待，只好提前在八點十分就開始施打。

新北市今起規劃二十一家醫療院所、二十九家衛生所及二十六處中大型接種站，上午八點三十分起同步為長者施打疫苗。中和區公所結合亞東醫院醫護人員在中和區前國防管理大學中正堂為新北市長者注射疫苗，一早長輩們在區公所、里長協助及家人陪同下完成疫苗接種。

為避免群聚，讓長者能在安全、安心的環境中接種疫苗，中正堂接種站動線規劃分為掛號區、資料填寫區、問診區、注射區、急救區及醫護專用區，並安排寬敞的留觀區，讓注射完疫苗的長者休息十五至三十分鐘，沒異狀後自行離開接種站。

亞東醫院社區健康發展中心主任王嘉康表示，為縮短長者在外停留時間，簡化了掛號程序，只要插上健保卡不需填寫資料，既完成掛號，不過仍需填寫疫苗施打同意書。接著有四位亞東醫院主治醫師問診、八位護理師負責施打疫苗，若出現施打擁塞狀況，則會採取「宇美町方式」注射，讓長者順利完成接種。

為便利長輩施打疫苗，新北市交通局協助規劃了「接種大巴」，由區公所接送長輩前往醫院，新北市四大計程車隊專線也提供自費的「接種小黃」優先派車服務。至於住宿型長照機構及洗腎病患，由新北市兩百隊疫苗接種機動車輛提供專業服務。新北市政府提醒設籍新北八十五歲以上長者，依照里長通知的指定時間，攜帶身分證及健保卡前往指定地點接種疫苗，讓長者都能安心完成施打，儘早產生保護力對抗病毒。

新北市今起以分區、分里、分時段方式，優先安排設籍新北市八十五歲以上長者施打疫苗，接種完的長者坐在採梅花座的留觀區休息。記者侯永全／攝影
新北市今起以分區、分里、分時段方式，優先安排設籍新北市八十五歲以上長者施打疫苗，接種完的長者坐在採梅花座的留觀區休息。記者侯永全／攝影
許多八十五歲以上長者前往接種站施打疫苗。記者侯永全／攝影
許多八十五歲以上長者前往接種站施打疫苗。記者侯永全／攝影
長者戴著防護罩前往接種站注射疫苗。記者侯永全／攝影
長者戴著防護罩前往接種站注射疫苗。記者侯永全／攝影
新北市今起優先安排設籍新北市八十五歲以上長者施打疫苗，怕痛的長者接種時仍顯緊張。記者侯永全／攝影
新北市今起優先安排設籍新北市八十五歲以上長者施打疫苗，怕痛的長者接種時仍顯緊張。記者侯永全／攝影
行動不便的長者坐著輪椅接種疫苗。記者侯永全／攝影
行動不便的長者坐著輪椅接種疫苗。記者侯永全／攝影

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