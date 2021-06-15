新北長者開打疫苗 曝心聲「我們也怕死啊！」

新北市今日啟用76處疫苗接種站，包括29區衛生所、21處醫院與小型接種站共76處，其中三峽區北大國小接種站，上午7點就有民眾等候打疫苗，一度造成附近塞車，光上午預計可施打超過6成。有長者表示，已經等疫苗等很久，雖然他們年紀大，但跟大家一樣都害怕死亡。

北大國小接種站上午安排龍埔里、鳶山里的在籍長者施打疫苗，龍埔里長陳椿瑩指出，表定117位長者實際施打約7成，對比以往老人家會話家常，今日在施打現場反而十分安靜，大家都默默打完就離開，施打時現場都還有空位，彼此距離間隔很開。

88歲阿公表示，剛好自己住在北大國小對面，前天就來場勘，現在全家人就剩他跟老二，老二還已經93歲，其他家人都已離開，才會來打疫苗增加保護力。

里長透露，在這之前有許多長者反映，一直期待能夠打疫苗，雖然他們年事已高，但還是會怕死，也有75歲以上未滿85歲長者，不斷詢問自己是否符合施打資格，回覆得等到下批才能打。

三峽區長周晉平指出，截至中午11時左右，230名長者已打130人，施打率約5成多一點，希望稍後的施打率能再衝高。區公所提醒，若有尚未施打的長者，請依照通知單或公所排定的時間前往指定地點接種疫苗。

新北市議員廖宜琨表示，有長者反映，施打地點離家遠跑過去很辛苦，難道市府沒辦法派人到行動不便的長者家中施打嗎，對獨居老人要到接種站就是一項難題。衛生局先前則表示，會有接種巴士、計程車出動載長者去打疫苗。