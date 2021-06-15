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影／幫90多歲失智父母預約接種 艷陽排隊1小時仍輪不到

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
高姓民眾90多歲父母親預約10點接種，沒想到排了1小時仍輪不到他們，現場一堆人擠到室內還有群聚風險。圖／高姓民眾授權提供
高姓民眾90多歲父母親預約10點接種，沒想到排了1小時仍輪不到他們，現場一堆人擠到室內還有群聚風險。圖／高姓民眾授權提供

85歲長者疫苗接種第一天，各地都出現排隊亂象，北市信義區長者接種點包含信義國中、大安高工、松菸等地方，但有民眾陳情，幫家中高齡90歲的父母親在國泰醫院預約，被安排今早10點於松菸施打疫苗，沒想到等到11點多都還輪不到他們，「爸媽高齡又失智，看到排隊報到亂象，心疼在烈陽下排隊的父母」。

高姓民眾指出，原本今天早上10點在松菸進行接種，但直到中午快11點半，都還沒輪到他們，「父母親均高齡90多歲且失智，本來以為網路預約可以不用等太久，沒想到還是要讓爸媽在外狂曬太陽，覺得心疼」。

「一堆人湧進室內根本群聚！」也有民眾抱怨，預約10點好不容易進入室內不用在外曬太陽，沒想到進入室內才發現，9點半的民眾都還在報到中，後面預約10點半的人也不斷往室內移動，真的很誇張。

新仁里長吳建德表示，里內民眾多在國泰醫院預約，因此被安排在松菸進行施打，大約10點半為民眾前往施打的高峰，不少長者都是由家人陪同前往，所以至少多了1倍人數，也接獲到不少民眾抱怨動線亂、速度慢、室內恐有群聚風險等情況，但也只能請民眾多點耐心、多喝水、盡量保持安全社交距離。

吳建德說，附近里長都會交流轄區疫苗施打情況，目前了解他里內大多民眾都是在松菸進行接種，其他信義區民眾在分散安排在信義國中跟大安高工，大多施打地點室內都有提供冷氣，一定會讓長者舒服的接種，只是排隊時都在外面，接下來還有好幾天，建議室外都要增設遮陽棚。

台北市副發言人魏佑任表示，市府原先就有加派接駁車、社會局有關懷大隊、民政體系的區公所也有派員進駐維持秩序、協助長者填單等，現場若有問題都會即時協助長者排解問題，也謝謝大家的配合，再次和各位長者報告，依通知的施打時段內抵達，可以避免排隊也能做到分流的效果。

高姓民眾90多歲父母親預約10點接種，沒想到排了1小時仍輪不到他們，現場一堆人擠到室內還有群聚風險。圖／高姓民眾授權提供
高姓民眾90多歲父母親預約10點接種，沒想到排了1小時仍輪不到他們，現場一堆人擠到室內還有群聚風險。圖／高姓民眾授權提供

松菸 疫苗 失智

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