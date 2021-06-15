疫情影響 地方稅罰鍰期限將展延3個月

疫情嚴峻，新北市稅捐稽徵處為舒緩市民經濟壓力，決定讓民眾可以緩繳地方稅罰鍰，只要是在疫情期間須繳款的新北地方案件，皆可展延3個月，同時還可避免民眾臨櫃繳款時所造成的群聚風險。

疫情嚴峻，許多產業遭強制停業，新北市稅捐處擔心民眾因為失業、留職停薪出現經濟困難的情形，所以決定展延地方稅罰鍰的繳款期限。

稅捐處指出，只要民眾罰單繳款期限在警戒期間內，皆可無條件展延3個月，另外，若罰單已逾期，仍可至金融機構繳納，不會加徵滯納金。

稅捐處補充，但民眾若若在展延期限後仍未繳納，還是會依規定移送法務部行政執行署強制執行。

另外，新北市地政局擔心群聚造成傳染，在5月20日時即停止採仍受理複丈案件申請，不過累積至今使受理案件數量越積越多，若維持原措施，恐影響民間產業如不動產交易、建築及營造工程等作業進度，加上疫情稍有趨緩，市府決定恢復作業。

地政局表示，他們將依照疫情三級警戒暫緩排定複丈的案件依序排定時間，新受理案件也會按照順序予以展延。