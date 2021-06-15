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疫情高峰點已過？熱區數據交叉？看「重災區」雙北情勢變化

85歲長者施打疫苗 新北醫護走動式看診注射

中央社 / 新北15日電

新北市政府表示，今天為在籍85歲以上長者施打疫苗，一早就有許多人陪同年長家人來，施打狀況良好，在多處採醫護動、長者不動的日本「宇美町」方式接種，也讓現場動線更流暢。

新北市今天展開新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗大規模施打的第一天，施打對象是新北市籍85歲以上長者，為避免長者移動及感染風險，共規劃21家醫療院所、29家衛生所，以及成立26處中大型接種站，由里長通知進行分區、分里、分時段方式施打。

衛生局表示，為疫苗接種站動線規劃上分為掛號區、資料填寫區、問診區、注射區、急救區及醫護專用區，並安排空間充足的留觀區。其中，三重綜合體育館就參考日本福岡縣「宇美町」方式施打。

市長侯友宜上午到場視察並慰勉醫護辛勞，現場可看到接種的長者坐在體育館內保持安全距離的座椅上，再由坐著旋轉滑輪椅的護理師迅速施打，一旁工作人員隨時補充針筒、酒精、疫苗，打完就立刻換下一人。

衛生局表示，施打流暢，1小時約可完成120人接種，效率提升8倍，也減少長者移動風險。截至11時左右，並未接獲施打後不良反應的通報。

台北慈濟醫院表示，慈濟醫院在5處慈濟靜思堂進行疫苗施打作業，大多實施移動式注射，現場護理人員蔡碧雀表示，一早就出動醫護及志工，引導民眾如何進出注射，由於長者行動不靈活，因此，從開始報到起都採移動最少方式，由醫護走動式看診後就注射。

除了移動式注射，醫護擔心家屬推輪椅帶長者來施打，可能會卡到動線，因此，慈濟醫院還另開設輪椅注射區，注射後都讓長者進行原地觀察。

現場就有高姓民眾表示，他帶89歲父親來打疫苗，在醫護動、長者不動的施打方式下，不僅效率比較高，過程也順利，至於父親打完後狀況還好，和打流感疫苗的狀況差不多；另有帶父母來注射的林先生也表示，在里長通知下來打，現場動線設計很好。

流感疫苗 衛生局

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