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疫情高峰點已過？熱區數據交叉？看「重災區」雙北情勢變化

感謝警察奉獻 新北動保處為640位警員寵物免費打疫苗

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
保七大隊偵辦獵捕保育類動物。圖／新北市動保處提供
保七大隊偵辦獵捕保育類動物。圖／新北市動保處提供

新北市自100年起設立動保警察，總計34位，與動保處聯手查緝非法飼養保育類動物，協助動物救援案件，動保處表示，為感謝警察在疫情緊繃期間仍維護動物安全，為640名員警飼養的犬貓免費施打狂犬病疫苗注射，疫情舒緩告一段落，可攜帶家犬貓或機關犬至動物之家或動保處進行防疫注射。

動保處指出，包含今年1月民眾通報中和區有虐待踢飛犬隻案，動保處隨即與警察至現場訪查，經檢查後發現犬隻有瘀青及輕微跛腳，3月蘆洲區發生非法飼養保育類動物案、5月底動保處接獲警察通報林口區有犬隻受傷案、至6月板橋區發生虐殺貓案等，動保警察第一時間調閱監視器畫面循線找出嫌疑犯移送法辦，為虐死貓討公道。

動保處表示，新北市整年度需要警方協助偵辦動保案，約600多件，各區警察第一時間接獲民眾報案，隨即通報動保處前往，協助現場案件調查及維持秩序，動保處每年派員與各區警察透過講習交流經驗心得，今天是警察節，感謝所有警察同仁與動保處共同合作一起守護動物福祉。

動保處與警察合作調查飼主踢狗虐待犬隻。圖／新北市動保處提供
動保處與警察合作調查飼主踢狗虐待犬隻。圖／新北市動保處提供

警察 疫情

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