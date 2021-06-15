感謝警察奉獻 新北動保處為640位警員寵物免費打疫苗

新北市自100年起設立動保警察，總計34位，與動保處聯手查緝非法飼養保育類動物，協助動物救援案件，動保處表示，為感謝警察在疫情緊繃期間仍維護動物安全，為640名員警飼養的犬貓免費施打狂犬病疫苗注射，疫情舒緩告一段落，可攜帶家犬貓或機關犬至動物之家或動保處進行防疫注射。

動保處指出，包含今年1月民眾通報中和區有虐待踢飛犬隻案，動保處隨即與警察至現場訪查，經檢查後發現犬隻有瘀青及輕微跛腳，3月蘆洲區發生非法飼養保育類動物案、5月底動保處接獲警察通報林口區有犬隻受傷案、至6月板橋區發生虐殺貓案等，動保警察第一時間調閱監視器畫面循線找出嫌疑犯移送法辦，為虐死貓討公道。