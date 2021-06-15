所得稅今天恢復臨櫃申報 民眾配合防疫排隊等候

所得稅申報今天起恢復臨櫃申報，為了防疫並管制人流，南區國稅局台南分局今天網路臨櫃申報限400人次，查所得稅及扣除額限200人次，得事先預約，報稅民眾大多合防疫措施，排隊等候報稅。

今年綜合所得稅及營利事業所得稅，結算申報及繳納期限，延至6月30日，今天起各地國稅局並恢復臨櫃報稅，南區國稅局台南分局臨櫃報稅時間，每天上午8點至12點，下午1點至下午5點，6月24日、25日，28日及29日加班時段中午不休息，另外6月30日報稅最後一天時間，從上午8點至晚間7點，延長受理報稅時間。

南區國稅局台南分局分局長蘇栢玉說，臨櫃申報所得稅採預約方式，民眾可上南區國稅局台南分局官網，當天線上取號，或是電(06）2118899專線電話預約次日以後申報，或是到現場預約，排隊取號。