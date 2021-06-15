打不到新冠疫苗搶打13價肺炎鏈球菌 診所：到貨就搶光

台灣新冠肺炎疫情還不見落底，絕大多數民眾打不到疫苗引發擔憂。台灣感染症醫學會名譽理事長、台灣大學醫學院兒童醫院院長黃立民接受媒體訪問時表示，根據一項65歲以上年長者的研究指出：打13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）對年長者的新冠肺炎感染有保護作用，住院、重症、死亡少三成五，顯見在沒有新冠疫苗的情況下，可加強保護。坊間醫院診所早已掀起搶打13價肺炎鏈球菌疫苗，但各地大缺貨。

台中市議員李中上周到診所打13價結合型肺炎鏈球菌疫苗，花了3300元，根據醫師表示，李中打的是診所拿到的最後一劑，他的太太則必須等待，至於什麼時候疫苗才能再到貨，因醫院診所都在搶，配額有限，也不知何時能到貨，一堆人要預約，開放就被搶光。

李中說， 因議員在疫情期間為民服務案件與洽公仍不可少，打疫苗盡可能保護自己，也可以保護他人，一劑疫苗3300元效力持續長期，他認為划得來。

有民眾打不到13價結合型肺炎鏈球菌疫苗，但目前缺貨嚴重，直接上市長盧秀燕的臉書留言「到哪裡可以打到13價疫苗？」「衛生局可以公布些醫診所還有疫苗嗎？」民眾對疫苗的需求急切。

台中市政府針對60歲以上的市民可公費打23價肺炎鏈菌多糖體疫苗，不過從研究報告來看，看不到對新冠肺炎感染族群有保護作用。