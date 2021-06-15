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為黃光芹「贊聲」 侯友宜：愛心義舉多給力量支持

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市長侯友宜說，黃光芹是令人敬佩的有愛心的人士，這樣義舉應該給她支持力量。圖／翻攝udn video
新北市長侯友宜說，黃光芹是令人敬佩的有愛心的人士，這樣義舉應該給她支持力量。圖／翻攝udn video

資深媒體人黃光芹在號召朋友捐款、防疫物資，引起廠商加入捐贈冷氣，卻遭民眾檢舉，但新北市府查察後，認為並無要求民眾捐款意圖，無違反公益勸募條例。新北市長侯友宜說，黃光芹是令人敬佩的有愛心的人士，這樣義舉應該給她支持力量。

黃光芹日前指出，當初希望募款，與媒體人還有朋友一起防疫物資，後來冷氣公司華菱公司主動捐贈171台冷氣，他們便將募得的48萬2900元轉給雙北、彰化、台南消防隊及育幼院，讓他們自行購買物資，

後來有民眾向衛福部檢舉，指黃光芹當眾募資有違法之虞，衛福部於5月底函文給新北市政府，要求查處相關事證，但市府查察後，發現黃光芹並無要求民眾捐款，認為無違反公益募款條例，衛福部也依此調查結果，未對黃光芹開罰。

侯友宜今受訪指出，黃光芹長年以來非常有愛心關心幼兒、關心弱勢族群，是一名令人敬佩的有愛心的人士，她這樣愛心的義舉，應該給她支持的力量，讓她的愛心能夠發揮，即時關心需要被關心的人，給她滿滿的力量，大家加油。

黃光芹 愛心

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