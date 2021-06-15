快訊

航警自爆打混摸魚7年像退休 搶先打AZ疫苗引撻伐

現實版《火神》？前消防分隊長：別再稱打火英雄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

打疫苗地點在3樓 游淑慧批：天兵安排、城市障礙賽？

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
AZ疫苗今天開始施打，對象是85歲以上長者。圖／議員游淑慧提供
AZ疫苗今天開始施打，對象是85歲以上長者。圖／議員游淑慧提供

AZ疫苗今天開始施打，對象是85歲以上長者，台北市議員游淑慧發現，康寧國小原本安排在3樓施打，結果昨天很多里民打給里長反應，今天現場緊急跟衛生局及教育局溝通協調，改為在一樓施打，但成德市場，卻仍然維持3樓施打，長輩要慢慢等市場內狹小的電梯，或是拄著拐杖慢慢爬到3樓。

游淑慧說，安排的場所不適當，打疫苗就像城市障礙賽。今天施打的對象是85歲以上長者，市府居然天兵的安排在學校和市場的3樓。

游淑慧說，她的的團隊到幾個施打點了解狀況，大致順利，只是長輩真的很辛苦，不但高溫排隊， 有一些施打點還像障礙賽一樣，考驗長輩的體力，在33度的高溫中排隊、前進、等待。

另外，預約系統的排序和現場施打排序不一樣，造成爭議。多處施打點根本不管預約系統排序，現場再搶一次、先排先贏，打個疫苗都好像必須層層關卡、殺出重圍，搶預約、搶排隊。

游淑慧也說，恐有群聚風險，今天如預料會施打熱烈，而85歲以上長者大部分還需要家人陪伴， 因此許多施打點都大排長龍，瞬間湧入百人以上等候。目前台灣的篩檢率還是偏低， 無症狀或輕症的感染病患，可能還潛藏社區裡面，讓群聚施打造成一定風險。她也感嘆，期待疫苗的急迫心情，讓大家再辛苦也要去。

AZ疫苗今天開始施打，對象是85歲以上長者。圖／議員游淑慧提供
AZ疫苗今天開始施打，對象是85歲以上長者。圖／議員游淑慧提供
AZ疫苗今天開始施打，對象是85歲以上長者。圖／議員游淑慧提供
AZ疫苗今天開始施打，對象是85歲以上長者。圖／議員游淑慧提供

AZ疫苗 游淑慧 高溫

延伸閱讀

打國產疫苗 游淑慧：產品保證和售後服務要講清楚吧？

他轟陳時中「不見棺材不掉淚」！盤點十大「逆時中」名人排行榜

好心肝診所偷打疫苗 游淑慧要求公布違規施打者的名冊

王定宇日前遭游淑慧嘲諷 今反擊指游發言有「低能化」現象

相關新聞

AZ疫苗開打！北榮3區14線同步接種 國泰出動120名人力

日本提供的124萬劑AZ疫苗今天開始施打，台北市有許多長者一早接種疫苗，台北榮總今天安排3區14線同步接種，上下午共可施...

台北市長者要去哪打疫苗？28家醫院接種點 部分移往體育館、校園

日本捐台124萬劑AZ疫苗今（15）日開打，台北市配發到7萬劑，開放85歲以上長者及65歲以上原住民，可至28家醫院、12家聯醫門診部及135家社區診所接種。而這次開打避免群聚感染，不少醫事機構都將接種地點改在健康中心、校園或體育館等地開打。《聯合新聞網》帶你一次看台北市28家醫院接種地點，其他診所詳細資訊可透過北市衛生局查詢。

打疫苗地點在3樓 游淑慧批：天兵安排、城市障礙賽？

AZ疫苗今天開始施打，對象是85歲以上長者，台北市議員游淑慧發現，康寧國小原本安排在3樓施打，結果昨天很多里民打給里長反...

警察節顧治安又防疫 侯友宜：非常辛苦

全國各地今針對85歲以上長輩施打新冠肺炎疫苗，各施打點幾乎有員警到場維持秩序，新北市長侯友宜今指出，警察這一段時間非常的...

團結照顧長輩 關渡醫院結合社區 開發疫苗接種新模式

今天七十五歲以上長者開始接種新疫苗，各醫院嚴陣以待，台北市關渡醫院連結關渡國中，開設社區疫苗接種站，關渡醫院院長陳亮恭在...

為黃光芹「贊聲」 侯友宜：愛心義舉多給力量支持

資深媒體人黃光芹在號召朋友捐款、防疫物資，引起廠商加入捐贈冷氣，卻遭民眾檢舉，但新北市府查察後，認為並無要求民眾捐款意圖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。