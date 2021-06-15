打疫苗地點在3樓 游淑慧批：天兵安排、城市障礙賽？

AZ疫苗今天開始施打，對象是85歲以上長者，台北市議員游淑慧發現，康寧國小原本安排在3樓施打，結果昨天很多里民打給里長反應，今天現場緊急跟衛生局及教育局溝通協調，改為在一樓施打，但成德市場，卻仍然維持3樓施打，長輩要慢慢等市場內狹小的電梯，或是拄著拐杖慢慢爬到3樓。

游淑慧說，安排的場所不適當，打疫苗就像城市障礙賽。今天施打的對象是85歲以上長者，市府居然天兵的安排在學校和市場的3樓。

游淑慧說，她的的團隊到幾個施打點了解狀況，大致順利，只是長輩真的很辛苦，不但高溫排隊， 有一些施打點還像障礙賽一樣，考驗長輩的體力，在33度的高溫中排隊、前進、等待。

另外，預約系統的排序和現場施打排序不一樣，造成爭議。多處施打點根本不管預約系統排序，現場再搶一次、先排先贏，打個疫苗都好像必須層層關卡、殺出重圍，搶預約、搶排隊。