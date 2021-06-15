疫苗開打逾6成接種率 侯友宜：盡快宣布不在籍施打時間

新北規劃76處疫苗接種區讓設籍新北市85歲以上長者施打疫苗，三重綜合體育館大型接種站以「宇美町方式」施打，1小時可約可完成120人接種，新北市長侯友宜說，目前接種率約6成，他會以最快方式宣布不在籍的新北市民下個接種時間與地點。

新北今8時30分起開始施打疫苗，26處中、大型疫苗接種站的動線分別為掛號區、資料填寫區、問診區、注射區、急救區及醫護專用區並安排留觀區，由醫師先問診後，再由護理師施打疫苗，長輩僅需要坐在位置上，減少動風險。

侯友宜說，目前所有接種站秩序非常良好，中大型接種站寬敞又有空調，讓輩安全安心舒服施打，長輩坐著、醫生問診、護理師接種，且注射完畢後休息15分鐘後就可以離開，不但方便也非常健康安全。

91歲的吳阿公說，他沒收到施打疫苗的通知，但有聽到里長廣播，就自己打電話問里長，今早自己搭計程車來施打疫苗。今三重綜合體育館大型接種站，接種時間未到就有長輩排隊，但開放就疏解人潮，場內也未有擁擠狀況。

侯友宜也說，不在籍的新北市民起放心，一定打得到疫苗，這波在籍詩打完就會打不在籍，他判斷接種率後就會以最快時間，宣布不在籍的新北市民們接種時間與地點，讓長輩做好準備。

另外新北派出「接種大巴」但載送率不高，侯友宜出，接種大巴由里長統籌，透過廣播透過事先通知，目前還有很多里民不知道，里民們想座可以跟里長聯絡，家一起乘坐公有交通工具，若不方便也有接種小黃的服務，但需要自費。