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北市85歲以上長者接種疫苗 民眾：天氣再熱也要打

中央社 / 台北15日電

台北市85歲以上長者今天開始接種新冠肺炎疫苗，市長柯文哲並至北醫接種場地信義國中視察。民眾在大太陽下排隊，說「再熱也要打」。北醫表示今天約1200人預約。

台北市85歲以上長者今天起可接種新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19 ）疫苗，台北市長柯文哲今至台北醫學大學附設醫院的接種場地信義國中視察。

9時開打疫苗，信義國中前已有排隊人龍。不少長者由家屬陪伴或推輪椅前來。今天天氣晴朗、日頭很烈，但帶著88歲老母親來打疫苗的徐先生說，「再熱也要打」，昨天接到簡訊，今天就全副武裝，除了口罩以外也幫媽媽準備護目鏡、面罩。

信義國中接種動線，先掛號與填寫同意書，再到下一站醫師評估，最後進到隔間區接種，打完疫苗後再到觀察區休息15分鐘，沒有特殊狀況就可回家。

北醫表示，今天預約人數約1200人，會一路打到晚上，秩序良好，無突發情況。

剛打完疫苗、不願具名的一家人表示，整個流程都蠻順的，不過老人家出門耗體力、天氣又熱，接種觀察完他們就趕快去附近超商買水喝，免得長輩中暑。

疫苗 北醫 新冠肺炎

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