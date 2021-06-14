快訊

日職／吳念庭5支1 得點圈又敲安貢獻西武第1分

貴爆仍搶手！打疫苗團又來了 輝瑞嬌生任選最高35萬元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

電動車夯！北市充換電站設置規範 須登記執照保意外險

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市產發局提醒，6家營運業者在各站尚未投保相關責任保險及設置滅火器者，應儘速於今年8月11日前，完成投保及設置，並提交各站自主維護管理計畫檢視證明。圖／北市府提供
北市產發局提醒，6家營運業者在各站尚未投保相關責任保險及設置滅火器者，應儘速於今年8月11日前，完成投保及設置，並提交各站自主維護管理計畫檢視證明。圖／北市府提供

電動車越來越多，為確保營利電動車充換電站的用電安全，台北市政府公告「營利電動車充換電站設置規範」。包括設置場地需符合用電場所，需向產業局申請登記並取得登記執照。營業前也應將單位、收費方式及維護資訊張貼明顯處，並投保公共意外責任險或產品責任險，並參照各類場所消防安全設備，設置滅火器。

台北市產發局表示，電動換電站越來越多，卻無相關管理規範，台北市政府訂定並公告盈利電動車充換電站管理設置規則，讓各停車場、便利商店、賣場等管理單位、及Gogoro Network、Tesla、光捷、華城電機、中華汽車、裕電能源等營利型電動車充換電站有所依循規範，保障消費場所公共安全及市民財產權益。

根據北市府統計，截至今年5月底，台北市電動機車換電站有205站、電動汽車充電站14站，產發局提醒，6家營運業者在各站尚未投保相關責任保險及設置滅火器者，應儘速於今年8月11日前，完成投保及設置，並提交各站自主維護管理計畫檢視證明。

產發局表示，業者需於營業二個月內，提交自主維護管理計畫予台電公司檢視，再提交予北市產業局登錄。營業後每半年，送高低壓電氣設備定期檢測紀錄總表給台電及北市產業局，每年確實定期檢視保單、消防滅火器效期、檢查充換電站設備及線路安全。

電動車越來越多，為確保營利電動車充換電站的用電安全，台北市政府公告「營利電動車充換電站設置規範」。圖／北市府提供
電動車越來越多，為確保營利電動車充換電站的用電安全，台北市政府公告「營利電動車充換電站設置規範」。圖／北市府提供

北市 台電 便利商店 電動車

延伸閱讀

接種名單惹議驗光師公會喊冤 黃珊珊：若違規依法裁罰

寂寞無聊想洩恨 35歲男持滅火器狂噴提款機

北市加碼推校園7大紓困措施 建教生可領2萬4000元

疫苗配送混亂施打地點誤植 北市衛生局：會改進

相關新聞

小兄妹存零用錢捐萬個面罩 親筆加油信感動侯友宜

新北市今收到一對國小兄妹捐贈的一萬個愛心防疫面罩，是他們用儲存已久的零用錢所購買的，要為前線防疫人員加油，小兄妹還親筆寫...

汐止中正市場外攤複查未過 侯友宜：16日起停業三天

端午連假期間引發採買人潮，成為民眾關注焦點，更是各地方政府防疫重點，新北市也針對傳統市場加強稽查，並在昨日發現汐止中正市場外攤未落實人流管控，今日複查亦未過，新北市長侯友宜宣布將勒令停業3天。

新北首支機動篩檢隊 篩破千人找不出半個確診者

新北市上周成立機動篩檢隊，首站前進樹林區，截至昨日已經篩檢破千人，陽性率0％，市長侯友宜特別強調，從過去5周樹林累積確診...

電動車夯！北市充換電站設置規範 須登記執照保意外險

電動車越來越多，為確保營利電動車充換電站的用電安全，台北市政府公告「營利電動車充換電站設置規範」。包括設置場地需符合用電...

端午宅在家 新店碧潭呈現走光圖

受到本土疫情嚴峻影響，中央流行疫情指揮中心呼籲民眾在家過端午節。新店區碧潭平常是新北市熱門景點，不少民眾會在假日前往旅遊休憩，過去端午節更會舉辦龍舟比賽，但因碧潭堰年久失修、水位降低，加上颱風重創，目前正在進行改善工程。

新北85歲長者明施打疫苗 侯友宜：接種不求快 求穩

新北市明日開始將優先為設籍的85歲以上長者施打疫苗，市長侯友宜今日前往中和區公所在前國防管理學院中正堂設置的疫苗接種站視...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。