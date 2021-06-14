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電動車夯！北市充換電站設置規範 須登記執照保意外險
電動車越來越多，為確保營利電動車充換電站的用電安全，台北市政府公告「營利電動車充換電站設置規範」。包括設置場地需符合用電場所，需向產業局申請登記並取得登記執照。營業前也應將單位、收費方式及維護資訊張貼明顯處，並投保公共意外責任險或產品責任險，並參照各類場所消防安全設備，設置滅火器。
台北市產發局表示，電動換電站越來越多，卻無相關管理規範，台北市政府訂定並公告盈利電動車充換電站管理設置規則，讓各停車場、便利商店、賣場等管理單位、及Gogoro Network、Tesla、光捷、華城電機、中華汽車、裕電能源等營利型電動車充換電站有所依循規範，保障消費場所公共安全及市民財產權益。
根據北市府統計，截至今年5月底，台北市電動機車換電站有205站、電動汽車充電站14站，產發局提醒，6家營運業者在各站尚未投保相關責任保險及設置滅火器者，應儘速於今年8月11日前，完成投保及設置，並提交各站自主維護管理計畫檢視證明。
產發局表示，業者需於營業二個月內，提交自主維護管理計畫予台電公司檢視，再提交予北市產業局登錄。營業後每半年，送高低壓電氣設備定期檢測紀錄總表給台電及北市產業局，每年確實定期檢視保單、消防滅火器效期、檢查充換電站設備及線路安全。
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