小兄妹存零用錢捐萬個面罩 親筆加油信感動侯友宜

新北市今收到一對國小兄妹捐贈的一萬個愛心防疫面罩，是他們用儲存已久的零用錢所購買的，要為前線防疫人員加油，小兄妹還親筆寫一封信給市長侯友宜，說要一起並肩作戰、打敗病毒，童言童語又溫暖的愛心，令許多民眾感動不已。

侯友宜表示，新北市好日子愛心大平台今日收到一對國小兄妹的捐贈，他們用他們多年來所存的零用錢購買一萬個防疫面罩，要捐給新北市、跟大家一起共同防疫，國小兄妹還特別親筆寫一封信為他、新北市及最重要的防疫人員們加油打氣，令他非常感動。

社會局長張錦麗也在記者會中將信件內容與大家分享，內容中寫道：「侯市長您好，謝謝您用心守護新北市，我現在只能在家上課、不能外出，這時我才感受到自由的美好，看到新聞報導，知道防護面具有短缺，我和哥哥拿出零用錢，買了一萬個防護面罩，希望我的面罩能夠幫到侯市長，和第一線的醫護人員，我知道防疫如同作戰，我很高興能夠跟市長並肩作戰，讓市長牽起我的手，打敗COVID-19」。文末也特別手繪一隻大手與一隻小手，共同打敗COVID-19的示意圖，並寫出精神標語「枕戈待旦，滴水穿石」。

侯友宜透露，兩位小朋友真的很可愛，他們還說不只想要跟他並肩作戰，更提醒他收到面罩要回電，因為怕缺錢又幫忙匯錢的叔叔會將買面罩的錢「吃掉了」，童言童語的叮嚀也讓他覺得溫暖又感動，要特別藉記者會的時間謝謝兩位情義相挺的國小兄妹，也再喊話市府各單位與市民朋友，大家要一起團結面對防疫工作。