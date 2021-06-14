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柯文哲酸：台灣不同縣市打疫苗年齡都不同 真是奇蹟

花蓮疫苗剩不到3千劑 16日施打第一梯次長者

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
由於疫苗剩下不到3千劑，花蓮縣府先為90歲以上非原民長者、85歲以上原民長者接種。圖／花蓮縣政府提供
由於疫苗剩下不到3千劑，花蓮縣府先為90歲以上非原民長者、85歲以上原民長者接種。圖／花蓮縣政府提供

花蓮配發的疫苗在打完醫護人員後，剩下2876劑，縣府規畫先為90歲以上非原民長者、85歲以上原民長者施打，並於明天統計接種意願，呼籲最好子女能陪同，留意長者施打後的身體狀況。若有交通需求，請聯繫復康巴士或愛心計程車等，也能由縣府安排交通工具前往接種地點。

縣長徐榛蔚表示，規畫16日開始，為第一梯次長者包括90歲以上非原民長者（民國20年6月15日前出生）、85歲以上原民長者（民國25年6月15日前出生）先行接種，共有3699位，至於戶籍不在花蓮的長者，請聯繫村里長協助疫苗接種。

徐榛蔚說，為避免長輩身體出現狀況，請子女盡量陪同，在施打後要留在現場休息30分鐘，若有任何過敏及副作用症狀，子女也能陪伴長者照顧，並通知醫護人員檢查。各村落會分時間施打，大約預留1個小時15分鐘，請大家不要擔心一定打得到疫苗。

衛生局長朱家祥指出，符合年齡資格者，會收到接種通知單，調查有無意願接種，請遵照個人意願是否施打，若老人家無法判斷，請子女協助勾選，並記得帶健保卡和通知單前往施打，接種後48小時都要注意長者身體狀況。

針對行動不便長者接送施打疫苗，社會處長陳加富說，目前以復康巴士、長照專車與愛心計程車等支援接送長者接種疫苗，應請家屬撥打各符合資格長者專線，低收入戶費用全免；長照專車為疫苗施打公告對象具有長照交通接送資格並接獲村里長、村里幹事通知施打疫苗者，請家屬代為撥打長照專線1966。

若家屬無法接送，請通知村里長欲搭乘縣府安排交通工具；輪椅身障者可撥打復康巴士專線03-8358684；領有身障證明或重大傷病卡，或是獨居長者，則由愛心計程車進行交通接送服務，可撥打陽光計程車03-8511777、皇冠計程車市話4128-333或55168預約，費用依愛心計程車標準計費。

花蓮縣府規畫16日為90歲以上非原民長者、85歲以上原民長者施打，並於明天統計接種意願。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣府規畫16日為90歲以上非原民長者、85歲以上原民長者施打，並於明天統計接種意願。圖／花蓮縣政府提供

疫苗 計程車 愛心

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