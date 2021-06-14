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柯文哲：接觸確診醫事人員才能打第二劑 列冊長官負責

聯合報 / 記者林麗玉胡瑞玲潘才鉉／台北即時報導
柯文哲說，他今天已經下令，台北市要施打第二劑疫苗，只有實際照顧確診者的第一線醫護人員、及防疫專責旅館第一線進到房內幫忙量血壓心跳的護理人員。圖／北市府提供
柯文哲說，他今天已經下令，台北市要施打第二劑疫苗，只有實際照顧確診者的第一線醫護人員、及防疫專責旅館第一線進到房內幫忙量血壓心跳的護理人員。圖／北市府提供

什麼對象可以施打第二劑新冠疫苗？台北市柯文哲今天表示，已經下令，台北市要施打第二劑疫苗，只有實際照顧確診者的第一線醫護人員、及防疫專責旅館第一線進到房內幫忙量血壓心跳的護理人員，這些人有理由打第二劑，其他則要讓還沒打第一劑的人優先施打。

柯文哲說，台北市的醫事人員若要施打第二劑疫苗，至少聯合醫院系統只有直接接觸確診可以施打，其他醫院系統儘管北市府沒有直接管到，但還是會下行政命令。也就是說，台北市要施打第二劑疫苗，第一要列冊，另外，也要長官負責。

柯文哲說，他今天上午已經明白下令，台北市要施打第二劑疫苗的對象，只有實際照顧確診者的第一線醫護人員、及防疫專責旅館第一線進到房內幫忙量血壓心跳的護理人員，這些可以有理由施打第二劑，其他應該讓還沒打第一劑的優先打。

對於可能馬上有人舉手，收垃圾的清潔人員算不算？柯文哲表示，北市府會授權單位的主管機關自己列冊，也要有長官負責，因所有規則都會有例外，所以原則上，就是長官自己行政裁決，若要打第二劑，就要列冊打，還要長官負責。

對於自己會不會打第二劑？柯文哲說，他個人認為，應該先讓所有人打過第一劑，除非要直接照顧確診者，因為風險最高，有理由打第二劑；其他則要先讓還沒打過的先打第一劑。

北市 新冠疫苗 柯文哲

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