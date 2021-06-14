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新北確診連兩日降 侯友宜：熱區周圍區域要先「清零」

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北各行政區確診統計數據，低確診數區域將要「清零」。圖／新北市新聞局提供
新北各行政區確診統計數據，低確診數區域將要「清零」。圖／新北市新聞局提供

新北疫情稍微降溫，新北市長侯友宜表示，各區確診數都在下降，病例較多的仍集中在萬華及板橋周圍一帶，更遠一點的區域都沒有再增加確診數，接下來要持續努力，讓這些熱區外的區域「清零」。

侯友宜指出，新北疫情有下降趨勢，今日確診98人，29個行政區中僅有12區有確診案例，另外17區0確診，接下來要持續努力做好防疫工作，各區做好防衛保衛戰，讓疫情持續降溫。

侯友宜呼籲，最近端午連假，他還是鼓勵高風險區市民能多出來篩檢，越多人越好，這樣市府就能進行精準疫調，用圍堵減災的方式，讓確診個案持續往下降，新北昨天有2679人進行篩檢，雖然人數比平常低一點，但假日來講算高，這是很好的現象，而昨日也在其中找到15人陽性，新北目前總體陽性率1.6%，也比昨天低一點。

侯友宜表示，市府現在每一周都會將確診發病日做比較，可以發現新北確診從5月7日開始瞬間增加，到6月10日才慢慢往下掉，之後都高高低低維持在每日確診100人左右，總體趨勢是逐漸往下走的，但從時間軸來看可以發現，疫情控制必須得花很多時間，所以新北疫情仍然沒有樂觀的條件。

侯友宜分析，從區域位置來看，新北確診案例還是沿著台北萬華的周遭開始，這之中的中永和、三重及新莊等又是圍繞著板橋的趨勢發展，雖然有擴及到其他行政區、產生零星確診，但確診成長主要還是集中在上述幾個指標區域中，而其他周圍區域如鶯歌、八里、萬里、金山及三芝等區還是要持續注意，絕不能再讓疫情延伸，一定要慢慢清空，回到零確診。

侯友宜說明，以國內疫情爆發以來新北各區確診數據來看，許多區域的確診數都在慢慢往下掉，主要只有土城在五月中至五月底因爆發群聚感染，所以數字有上揚，但接著也是往下掉。

另外，較為擔心的則是樹林，當地確診數從疫情爆發以來每周都「穩定」，一直降不下來，所以市府也在3天前特別成立樹林篩檢機動隊進駐，樹林朋友也都很認真篩檢，但仍沒找到無症狀卻診個案，還是希望當地民眾能多找時間篩檢；泰山也是較為不穩定的區域，雖然確診數有下降，但還是令人擔心，未來幾天將會安排機動篩檢進駐。

侯友宜強調，新北市民在可控制的範圍內，仍要再低度活動，市府一定會不斷鼓勵市民廣篩，持續找出輕症及無症狀確診者，並進行精準疫調圍堵，設好防衛保衛戰，把疫情控制住。

新北各行政區確診統計數據。圖／新北市新聞局提供
新北各行政區確診統計數據。圖／新北市新聞局提供
新北市長侯友宜。圖／新北市新聞局提供
新北市長侯友宜。圖／新北市新聞局提供
新北確診者發病日統計數據。圖／新北市新聞局提供
新北確診者發病日統計數據。圖／新北市新聞局提供
新北各行政區確診統計數據，樹林與泰山是關注焦點。圖／新北市新聞局提供
新北各行政區確診統計數據，樹林與泰山是關注焦點。圖／新北市新聞局提供
新北今日確診數增加情形。圖／新北市新聞局提供
新北今日確診數增加情形。圖／新北市新聞局提供

疫情 侯友宜

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