三級滿月 柯文哲：警戒要下降得全台一起 沒想像簡單

雙北三級警戒滿月，是否可能提早解除三級警戒？台北市長柯文哲說，還是依照科學標準，現在應該倒過來，若連續幾天少於一百個確診？可解除三級？不過柯也說，現在比較麻煩的是，台灣真的是同島一命，因高鐵、高速公路都是連在一起，三級警戒要降，還是要全台灣一起降，沒有想像簡單。

柯文哲說，對於雙北三級警戒滿月，純粹看防護成效，雙北的三級警戒還是表現很好，因為沒有採取硬封城，還是讓民生經濟，維持在一定程度，儘管一開始還是有一點混亂，尤其5月24日、5月25日，一天有30多起救護車在路上跑，送醫送不進去，不過現在倒過來，大會戰已經結束，就是要消滅散在各地的游擊隊。

對於三級警戒要不要解除？柯文哲說，依照科學標準，過去是連續幾天超過幾例要進入第三級警戒，現在應該倒過來，若連續幾天少於一百個？可以解除三級？

不過柯也說，現在看起來，比較麻煩是這樣，台灣真的是同島一命，不管是高鐵、或高速公路都是連在一起，這也不是台北的問題，三級警戒要降，還是要全台灣一起降，沒有想像這麼簡單。