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柯文哲酸：台灣不同縣市打疫苗年齡都不同 真是奇蹟

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長者打剩疫苗授權「診所自行運用」 柯：相信醫生

聯合報 / 記者潘才鉉林麗玉胡瑞玲／台北即時報導
若預約長者未到，是否將開放現場施打？柯文哲表示，原則就是目前一至七類對象都可以施打，將授權每個診所去運用。圖／北市府提供
若預約長者未到，是否將開放現場施打？柯文哲表示，原則就是目前一至七類對象都可以施打，將授權每個診所去運用。圖／北市府提供

台北市85歲以上長者、65歲以上具原住民身分者接種AZ疫苗，由於疫苗開封後可以接種10人分，若預約長者未到，是否將開放現場施打？柯文哲表示，原則就是目前一至七類對象都可以施打，將授權每個診所去運用。

若預約長者施打疫苗有剩餘，是否可開放現場施打？柯文哲表示，原則上是按照年紀大逐步開放，也許明後天看看，可能宣布84歲以上預約，接著則是83歲以上，有來多少疫苗，就往下開放多少年齡層。

柯文哲表示，在醫療現場，一瓶疫苗可以打10人，但如果是用1cc針具因為浪費較少，可能由本來預計10人可打11人，同時也會有預約但沒來的民眾，疫苗開封後，若用到最後還剩一人份，原則就是目前一至七類對象都可以施打，將授權每個診所自行運用。

柯文哲表示，很多事情規則在那，不用把規則訂到百分百，因此人與人之間要信任，有預約要照打，多出來就給各個診所決定，相信台灣醫師在社會階層最受人尊敬，不會亂用。

AZ疫苗 柯文哲 原住民

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