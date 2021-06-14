陳時中私心？黃珊珊:同島一命不分彼此 相信部長也一樣

中央配發疫苗大小眼引論戰，台北市副市長黃珊珊今天再度在臉書重話，表示共同敵人是病毒，不是彼此！任何人有私心或私慾，讓人民活在恐懼與混亂之中，必遭天譴！外界質疑，黃珊珊指的是陳時中？黃今天表示，她是認為應數量決定開放對象，但中央卻是決定開放對象，再決定數量，讓地方政府面對民眾質疑。「台灣是同島一命，不希望分彼此，相信陳時中也是一樣。」

黃珊珊說，她這一個月來，與衛福部長陳時中電話溝通非常順暢，台北市的疫情，也需要中央地方一起努力，部長扛起全國防役責任，也應該不會分彼此。

不過相關疫苗政策分配，儘管大家都很辛苦，都想把事情做好，但她認為，「應該是數量決定開放對象，不過中央卻是先決定開放對象，再決定數量，讓地方政府面對民眾質疑」，也都以跟陳時中提過，但台北市這次僅能打到85歲以上民眾。

黃珊珊表示，下一批還有60多萬劑疫苗，她希望中央儘快公布發下來的疫苗數，讓北市府可以儘早跟民眾說明，84歲以下長輩何時可以打到疫苗。黃說，「台灣是同島一命，不希望分彼此，相信陳時中也是一樣。」

另外，對於黃珊珊今早在臉書說，「早上，我又看到陳時中部長的未接來電，接了會如何…….有用嗎?」遭綠營高層批評，不接、不回電，還說風涼話？黃珊珊說，部長昨天打電話時應該已經很晚了，她已經睡著，今天早上回電，陳時中部長沒接。

黃珊珊說，她與陳部長今天下午兩點有通上電話，她跟部長有提到遇到的問提，並感謝中央多給北市7千劑，表示北市會儘早施打完，與陳時中電話都有互相聯絡。