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新北首支機動篩檢隊 篩破千人找不出半個確診者

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北機動篩檢隊到樹林目前篩檢逾千人，還沒有人呈現陽性。圖／樹林區公所提供
新北機動篩檢隊到樹林目前篩檢逾千人，還沒有人呈現陽性。圖／樹林區公所提供

新北市上周成立機動篩檢隊，首站前進樹林區，截至昨日已經篩檢破千人，陽性率0％，市長侯友宜特別強調，從過去5周樹林累積確診來看，沒有明顯下降趨勢，代表還有人沒找出來，會持續再樹林監測，未來預計移到泰山區。

機動篩檢隊由亞東醫院改裝醫療專車，可直接就地快篩或PCR，首站在樹林猐寮市民活動中心，不過篩破千人還沒有人呈現陽性。

據新北市統計，樹林在過去5周每周確診人數分別為38、31、36、35、32例，雖不比重災區，但也沒明顯下降趨勢。侯友宜特別點出此事，向市民喊話，這2天機動篩檢隊都還會在樹林，請市民多去篩檢。

侯友宜另指出，泰山在6月第1周確診突然提高，上周19例也比5月下旬高，會讓篩檢隊移到泰山服務。衛生局表示，機動篩檢隊預計在樹林篩檢到明日，之後將動身前往泰山體育館篩檢。

侯友宜 衛生局 新北

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