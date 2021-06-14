接種名單惹議 北市驗光師公會強調：均為第一類對象

繼好心肝診所違規施打疫苗後，北市再爆出台北市驗光師公會提出逾600人均為非醫事人員的眼鏡行員工，北市衛生局昨日坦言，受限於人力不足緣故，公會造冊採信任制，一筆一筆查證不易。北市驗光師公會澄清，名單均屬第一類施打對象，絕非眼鏡行員工。

北市明天進行85歲以上長者接種疫苗，北市目標讓前三類對象這幾天全數施打完畢，卻有驗光師爆料，北市驗光師公會在群組詢問各家有附驗光所的眼鏡行工作人員疫苗施打意願，最後提出逾600人名冊，幾乎都是眼鏡行員工。

北市驗光師公會及台北市驗光生公會昨深夜發出聲明，驗光所屬於醫事機構，其驗光人員也屬第一類醫事人員，驗光所內的助理及行政人員則屬醫療院所的非醫事人員，也是第一類優先接種對象，因與醫事人員有高風險接觸，所以有施打疫苗需求。

兩公會表示，此次施打疫苗者均為驗光所人員，並非眼鏡行員工，且驗光所人員均須造冊送至衛生主管機關，不在名冊的人員無法施打疫苗。