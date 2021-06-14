行動不便難下山前往榮總 北投長者盼能就近接種

台北市昨天及今天開放85歲以上長者、65歲以上原住民網路預約疫苗施打，明天起進行第一波85歲以上長者接種，但部分里長反應，施打地點太遠，長輩不易前往，希望市府能就近設置疫苗施打站。

北投區湖山里長李秋霞指出，北投區很多都是被規畫在台北榮總進行接種，但山上約有90幾位85歲以上的長者，雖然有子女協助網路預約，但大多都遇到榮總名額滿載，系統直接安排至振興醫院的情況。

李秋霞說，不管是榮總還是振興醫院，對於山上的長輩來說都太遠了，根本不知道該怎麼前往。有子女載送的就算了，沒人可協助的長輩都不知道該怎麼打疫苗。

李秋霞建議，希望市府可以在山上空曠處設置疫苗施打站，方便山上老人前往接種，若不行，則希望可以安排防疫專車接送長者前往醫院；李也呼籲，疫情嚴峻期間，民眾不要再上山群聚、自以為在空曠處就不戴口罩，並闖進社區造成防疫破口。

立賢里長邱福銀表示，里內長者都被安排在榮總進行接種，但有部分長者臥病不方便前往，然而市府的機動疫苗接種隊優先針對長照機構的長者安排接種服務，目前只能先幫里內臥床長者造冊，待機構打完後，再安排個人到府服務。