國泰醫院提供接種疫苗服務 6月15至16日上午於松菸文創

日前日本政府提供我國124萬劑AZ（AstraZeneca）疫苗，指揮中心宣布明日起，開放長者、65歲以上具原住民身分者施打。國泰醫院今表示，6月15日至16日上午，將在松菸文創5號倉庫提供疫苗接種服務，歡迎85歲以上長者、65歲以上原住民至台北市衛生局新冠肺炎預約系統預約。

配合指揮中心、台北市政府衛生局大規模疫苗接種作業，為讓接種疫苗的民眾與就醫病人分流、避免群聚，國泰醫院考量松菸文創場地較大，有助於維持適當的社交距離，且具有無障礙設施、冷氣等，因此請台北市政府衛生局協助商借松菸文創園區5號倉庫，以為高風險族群接種疫苗。

國泰醫院指出，針對行動不便長者，提供於留觀區就定位，再由護理師至位置施打的服務；另商借4號倉庫作為民眾等候區，長者可在較舒適的環境下等候叫號報到。