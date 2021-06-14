萬華社區內接種場地少 里長怨：長輩還要坐公車去台大

台北市85歲以上長者、65歲以上具原住民身分者接種AZ疫苗，市府力推讓長者可以在社區中就近接種，不過萬華就有里長表示，萬華已經是疫情熱點，市府未在社區規劃大型接種場所，反而是安排長者到台大醫院、和平醫院接種，里長表示，長輩根本走不過去，到時候還要搭公車去。

華中里黃世豪表示，市府要推E化，但又要里長、里幹事發放發通知單，長輩反而造成困擾，其他縣市都是由里幹事造冊名單，清楚許多。而且施打時間也沒有分流管制，以華中里為例，接種地點在台大醫院，沒有分流的情況，同一個時段長輩和陪同者全部都前往，恐怕造成群聚「台大醫院都要爆了」，甚至這幾天已經接到長輩抱怨，「我們85歲的人，身體都不好，在現場能等多久。」

黃世豪表示，每個里一定都有人數，建議市府應該依里民的量去分配，而不是讓大家幾在同一個場地，據他所知，文區山同一個時段還有安排20個里的里民施打，直呼要怎麼打完。另外，萬華是疫情熱點，雖然既有診所能量不足，但可以借用禮堂規劃一個大型接種場所，但市府卻是將長者安排到台大醫院、和平醫院接種，「根本走不過去，到時候那些長輩還要搭公車過去。」

另外，萬華區某里長表示，名單市府都沒有給，許多里長抱怨，市府政策想到哪裡、做到哪裡，記者會宣布完之後，再叫里長收尾，市府在記者會先跟民眾講，里長又沒訊息，這種方式大家做起來滿辛苦。

至於，要怎麼尋找不限戶籍地的民眾，黃世豪無奈表示，只能被動等待有需求的民眾來電，由里長協助登記，民眾也會著急登記後什麼時候可以接種，但里長也未收到相關資訊，僅能回覆民眾等候區公所通知。