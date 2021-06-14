毛小孩也要過端午 新北邀專家教人做寵物鮮食粽

端午節吃粽子是每年必備傳統，現在連毛小孩都要參一腳，配合疫情警戒三級，新北市動保處邀請專業寵物營養師，在線上教民眾如何做出寵物鮮食粽，不只營養，也能強化毛小孩抵抗力。

動保處請到日本寵物營養學會寵物營養師林衍德，在線上推出「法式香草米布丁粽」及「陸海空免疫強化好粽」兩種粽子做法，且民眾透過線上就能及時買到食材，避免出門造成群聚。

林衍德表示，布丁粽是甜粽，但沒有加乳糖牛奶，有乳糖不耐症的毛小孩也能吃，可解除消化不良問題，且少油鹽、低脂、低蛋白，適合有慢性病毛小孩食用；強化好粽則加入栗子、雞肉、鮭魚、黑金文蛤、放養蛋等海陸食材，可提高毛小孩抵抗力。

動保處獸醫師林孟謙表示，飼主們平時應注意自家毛寶貝飲食，避免引起肝腎疾病及胰臟炎等問題，若要在家自己做鮮食，也要慎選食材，避免損害毛寶貝健康，洋蔥、蔥類、韭菜等勿含入菜餚，可能會造成毛寶貝中毒。

同樣是線上實作，新北市教育局打造線上創客展，由41所創客社群學校以29行政區域之特色、景點、特產為發想創客作品。創客展提供有趣、無壓力的學習媒材如以小漾心巴士特別設計的立體明信片，只要家裡有印表機即可動手完成，另有像安康高中製作「特色AI求籤機」及各區特色趣味籤詩改成線上動畫模式讓大家線上體驗抽出特色籤詩。