侯友宜提醒蔡英文約束底下 綠營民代：市長應反求諸己

新北市長侯友宜昨日提到曾請蔡英文總統約束綠營人士，請他們停止謾罵、抹黑，引起討論。新北市議員張志豪表示，侯友宜作為首長、防疫指揮官，有領導職責，不應拜託總統約束任何人，應該反求諸己，並帶領市府團隊解決問題。

侯友宜昨被媒體詢問是否有在電話中提醒蔡英文總統約束底下的人，不要再攻擊他。侯友宜證實並表示，大家的敵人都是病毒，防疫應該上下一條心。

張志豪指出，侯友宜身為新北市首長，也是防疫指揮官，絕對有領導責任，並用魄力與執行力率領團隊解決問題。但若用這種匿名組織流的說法，令人遺憾，也沒有擔當，希望這不是真的。

張志豪提到，過去一段時間，出現了很多破口及缺失，有許多地方需要被檢討，他認為侯友宜應該反求諸己，並看看市府團隊還有沒有不足的地方，很多其他的縣市首長都可以來做比較。

張志豪表示，中央地方抗疫一條心，絕對沒有誰要攻擊誰，誰要約束誰的問題，大家都是為了防疫再繼續努力，像中央現在也要增加10%疫苗給新北，這都是大家的期待，也是努力溝通的結果，希望不要再想任何政治口水、政治紛爭的問題。