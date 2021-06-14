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新北接種流程有改？ 侯友宜：通知的時間沒空才需預約

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜。圖／新北市新聞局提供
新北市長侯友宜。圖／新北市新聞局提供

新北有民眾仍不清楚「接種疫苗通知」與「預約接種疫苗」，新北市長侯友宜表示，民眾主要還是以接到通知的時間為主，若時間對不上，再透過網路預約可以的時間，希望讓大家都能順利打到疫苗。

新北即將開放85歲以上長者施打疫苗，市府透過里長廣播及通知單通知長者，另外亦可透過網路預約，不過仍有民眾不了解相關方式及流程，以為接種方式及流程有變動，引發討論。

侯友宜表示，新北的施打序列非常清楚，就是以85歲以上的在籍者為優先，採分區、分里、分時段、分流的方式施打，原則上是以里長跟里幹事的電話通知，以及廣播為主。

侯友宜指出，網路預約部分，是因為有些在籍長者沒辦法在指定時間接種，就可以透過網路預約選定可以的時間去接種，不過網路預約名額有限，還是希望市民可以配合里長的通知時間。

疫苗 侯友宜

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