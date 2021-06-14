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85歲長者明疫苗開打 北市醫護今趕接種避免防疫破口

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市聯醫醫事人員今持續進行接種，避免明天協助疫苗施打造成防疫破口。圖為和平院區接種情況。圖／北市聯醫提供
北市聯醫醫事人員今持續進行接種，避免明天協助疫苗施打造成防疫破口。圖為和平院區接種情況。圖／北市聯醫提供

台北市昨天及今天開放85歲以上長者、65歲以上原住民網路預約疫苗施打，明天起進行第一波85歲以上長者接種，北市聯合醫院的醫事人員也趁著端午連假期間全面施打疫苗，避免15日協助長者施打疫苗時，造成防疫破口；另外，北市議員李明賢怒批北市衛生局，發出的疫苗施打通知單竟出現施打地點搞烏龍的情況，衛生局回應，會盡快改善。

台北市副市長蔡炳坤昨表示，這兩天所有醫事相關人員均趁假日施打疫苗完畢，因此疫苗開打後不會有防疫破口的情況；至於診所疫苗的分發今天下午前一定會到位，也盼醫院及診所做好通知長者的服務。

北市聯醫表示，院內包含中興院區及和平院區的醫事人員今早持續排隊進行施打疫苗，避免明天協助85歲以上長者進行接種時，造成防疫破口。

針對李明賢指出，在忠孝醫院預約接種的民眾，明天應該到「成德活動中心三樓（南港同德路100號）」施打，但長者接到衛生局簡訊通知地點卻是「南港三重里活動中心（興東街一號）」，兩地距離4公里。

衛生局表示，為了明天疫苗施打，所有同仁都在努力配送疫苗，由於系統建置較匆忙，加上人力不足緣故，忙中恐出錯，感謝議員的指教，會盡快改善。

北市聯醫醫事人員今持續進行接種，避免明天協助疫苗施打造成防疫破口。圖為和平院區接種情況。圖／北市聯醫提供
北市聯醫醫事人員今持續進行接種，避免明天協助疫苗施打造成防疫破口。圖為和平院區接種情況。圖／北市聯醫提供
北市聯醫醫事人員今持續進行接種，避免明天協助疫苗施打造成防疫破口。圖為和平院區接種情況。圖／北市聯醫提供
北市聯醫醫事人員今持續進行接種，避免明天協助疫苗施打造成防疫破口。圖為和平院區接種情況。圖／北市聯醫提供

疫苗 衛生局

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