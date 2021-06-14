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油車口寫成油庫口 淡江大橋重點工程竟標錯路牌

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
即將啟用的沙崙路聯絡隧道，卻爆出指標路牌把油車口打成油庫口，公路總局表示會再改善。圖／陳偉杰提供
即將啟用的沙崙路聯絡隧道，卻爆出指標路牌把油車口打成油庫口，公路總局表示會再改善。圖／陳偉杰提供

淡江大橋是新北市重大工程，其中為方便新市鎮民眾能截彎取直接上淡江大橋，位於沙崙路與大庄路的聯絡隧道（新民隧道）是重點工程，預計最快6月底啟用，卻傳出路牌把油車口寫成油庫口。地方議員認為，工程單位施工應該要更仔細，不是靠民眾反映才改東改西。

新民隧道是淡江大橋第二標重要工程，由於現在從新市鎮往未來淡江大橋方向，到沙崙路底得轉新民街繞U字形才能接回沙崙路，公路總局希望能截彎取直，透過聯絡隧道直接從沙崙路直通上橋。

公路總局西濱北工處副處長林廷彥表示，整個第二標工程預算約33億，目前聯絡隧道尚未正式命名，新民隧道一詞來自民間說法，工程已進入收尾階段，不過因疫情關係，台電負責的隧道照明時程有受影響，但仍會拚6月底通車。

不過新北市議員陳偉杰接獲當地鄉親反映，在新民隧道外面路牌，應是「油車口」卻被工程單位標成「油庫口」，英譯也一起錯，質疑是否公路總局螺絲鬆了。

新北市交通局指出，油庫口是麵線店，以當地地名來看確實是油車口，會再跟公路總局反映。林廷彥則說，確實設計顧問公司提供的地名有錯，舊地名是油車口，會再改善，也會找時間與交通局會勘，確認標誌、標線等指示無誤再通車。

陳偉杰表示，淡江大橋是全台數一數二的重要工程，也是未來亞洲或世界重要地標，工程單位對於各項施工應該更謹慎仔細才是，而不是一味靠民眾反應才來改東改西。

公路總局指出，現階段主橋梁工程施工難度高，特別是完工後橋塔高211公尺，等沙崙路聯絡隧道啟用後就會把重點擺在主橋梁，預計今年底會設置完58支基樁開始做橋塔基礎。

淡江大橋 疫情

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